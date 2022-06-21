'ABD'de resesyon olasılığı arttı'

ABD ekonomisinin gelecek yıl bir resesyona girme olasılığının yüzde 15'ten yüzde 30'a yükseldiğini belirten Goldman Sachs analistleri, ilk yıl resesyondan kaçınılabilmesi halinde ikinci yıl resesyona girme olasılığının yüzde 25 olduğunu da savundu.

Bu, gelecek 2 yılda ABD ekonomisinin resesyona girmesinin kümülatif olasılığının yüzde 35'ten yüzde 48'e yükseldiği anlamına geliyor.

Goldman Sachs analisti Jan Hatzius yazdığı araştırma notunda "Resesyon riskini şu anda daha yüksek ve önden yüklemeli görüyoruz. Bunun temel nedenleri büyüme patikasının şu anda düşük olması ve enerji fiyatlarının daha fazla artması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona ve enflasyon bekleyişlerine güçlü şekilde yanıt vereceği endişesinin artması" değerlendirmesini yaptı.

Analistler ABD ekonomisi için ikinci çeyrek büyüme tahminlerini yüzde 2,8 olarak korurken, üçüncü çeyrek için büyüme beklentisini yüzde 1,75'e, dördüncü çeyrek büyüme beklentisini yüzde 0,75'e ve 2023 yılı ilk çeyrek büyüme tahminini yüzde 1'e indirdi.