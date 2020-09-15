CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri karşılayamadı
15.09.2020 - 17:00 | | AA

ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri karşılayamadı

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri karşılayamadı
ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini karşılayamayan verinin ağustosta yüzde 1 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş son olarak temmuzda yüzde 3,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de ağustosta yüzde 1 artarak toparlanma eğilimini dürdürdü, ancak çoğu imalat endüstrisinin kazançları haziran ayından bu yana kademeli olarak yavaşladı.

Piyasa beklentisinin gerisinde kalan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 1,2 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 3,9'luk yükseliş kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise ağustosta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi ve 0,3 puan artışla 71,4'e yükseldi. Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 71,1 olmuştu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu'ndan koronavirüs mesajı

Nihat Hatipoğlu'ndan koronavirüs mesajı

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Sıradaki Haber