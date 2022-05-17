ABD'de sanayi üretimi arttı
ABD’de sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 6.40 oranında arttı.
17.05.2022 - 17:39 | | UZMANPARA
ABD’de sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre nisanda sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretiminin nisanda aylık bazda yüzde 0.5 oranında yükselmesi bekleniyordu.
Sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda ise yüzde 6.40 oranında yükseldi. Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5.36 oranında artmıştı.
İmalat sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 0.8 oranında artış kaydetti. Beklenti ise yükselişin yüzde 0.4 oranında olacağı yönündeydi.