ABD'de sanayi üretimi arttı

ABD'de sanayi üretimi mart ayında piyasa beklentilerine paralel arttı. Mart ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Beklenti de %0,4 artış yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise değişmedi.

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Şubat ayı sanayi üretimi de yüzde 0,1'den yüzde 0,4'e revize edildi.

Mart ayında kapasite kullanım oranı yüzde 78,5 olan beklentilerin altında yüzde 78,4 olarak gerçekleşirken, şubat ayı için oran yüzde 78,3'ten 78,2'ye revize edildi.

İmalat sektöründe üretim mart ayında yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi mart ayında yüzde 0,2 arttı. Şubat ayında yüzde 0,3 artış olmuştu.