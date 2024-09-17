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ABD'de sanayi üretimi arttı

ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı.

17.09.2024 - 16:34 | | Foreks Haber
ABD'de sanayi üretimi arttı

ABD'de sanayi üretimi Ağustos ayında piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Beklenti de %0,2 artış yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise değişmedi.

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Temmuz ayı sanayi üretimi de yüzde -0,6'dan yüzde -0,9'a revize edildi. Ağustos ayında kapasite kullanım oranı yüzde 78,0 ile beklentilerin üzerinde geldi, beklenti %77,9 seviyesindeydi. Temmuz ayı için oran yüzde 77,8'den 77,4'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim Ağustos ayında yüzde 0,9 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 9,8 arttı. Temmuz ayında yüzde 8,9 düşmüştü.

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