ABD'de sanayi üretimi düştü

Haziran ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Beklenti değişim olmayacağı yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 geriledi.

Mayıs ayı sanayi üretiminde düşüş oranı yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e revize edildi.

Haziran ayında kapasite kullanım oranı yüzde 79,5 olan beklentilerin altında yüzde 78,9 olarak gerçekleşirken, mayıs ayı için oran yüzde 79,6'dan 79,4'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim haziran ayında yüzde 0,3 düştü. Beklenti değişim olmayacağı yönündeydi.

Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi haziran ayında yüzde 0,4 azaldı. Mayıs ayında yüzde 0,5 düşüş olmuştu.