ABD'de sanayi üretimi yükseldi

ABD’de eylül ayı sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.4 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise sanayi üretiminin yüzde 0.1 oranında yükseleceği yönündeydi.

Bir önceki ay sanayi üretimi ise yüzde 0.1 oranında düşüş göstermişti.

Eylül ayında yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 5.30 oranında yükseldi. Ağustos ayında ise yıllık bazda üretim yüzde 3.68 artmıştı.

Kapasite kullanım oranı eylül ayında, ağustos ayına göre artış gösterdi. Ağustos ayında revize edilen verilerle yüzde 80,1 olan kapasite kullanım oranı, eylül ayında yüzde 80 olan beklentiyi aşarak yüzde 80,3 seviyesinde gerçekleşti.