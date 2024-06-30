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Uzmanpara ABD'de sondaj kule sayısı 2.5 yılın dibinde
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ABD'de sondaj kule sayısı 2.5 yılın dibinde

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı düşüşünü üst üste dördüncü haftaya taşıdı ve son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi.

30.06.2024 - 10:06 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı 2.5 yılın dibinde

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 28 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 7 adet azalarak 581 oldu. Böylece 2021 yılı Aralık ayından bu yana en düşük kule sayısı kaydedildi.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 93 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 6 adet azalarak 479, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 97, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 560'ı karada, 21'i açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 7 adet azaldı.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 10 adet artarak 176 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 7 adet artarak 116, doğal gaz kule sayısı 2 adet artarak 59 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 19 seviyesinde kalırken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet artışla 757 oldu.

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