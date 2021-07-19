ABD'de sondaj kule sayısı 5 adet arttı

Baker Hughes tarafından Foreks ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 231 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 466 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 17 adedi ise açık sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 380 olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 3 adet artışla 104, petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 0 oldu.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 222, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 1 adet artışla 238 olarak açıklandı.

Ülkede sondaj kulelerinin 434 adedi yatay (Herizontal), 32 adedi yönlü (Directional), 18 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 13 adet artışla 150 adede geldi. Sondaj kule sayısı geçen yıl aynı döneme göre 118 adet arttı.

Ülkede petrol kule sayısı 6 adet artışla 94, doğal gaz kule sayısı 7 adet artışla 55, petrol ve doğal gaz ortak kule sayısı değişmeyerek 1 adet olarak gerçekleşti.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 17 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 18 adet artışla 634 adet seviyesine geldi.