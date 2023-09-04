ABD'de sondaj kule sayısı 8 haftadır düşüyor

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 1 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 631 adede geldi.

Böylece son 8 haftalık düşüş 49 adede ulaştı. Kule sayısı son 18 haftanın 17'sinde düşüş gösterdi.

Geleceğe dönük üretimi için öncü gösterge olarak kabul edilen sondaj kule sayısında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 129 adet oldu.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta değişmeyerek 512 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 114 adet seviyesine indi. İki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 adet oldu.

Sondaj kulelerinin 611 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 2, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet azaldı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet azalarak 306 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da değişmeyerek 107 adet oldu.

Teksas ve New Meksico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet düşüşle 319 adet seviyesine indi.