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ABD'de sondaj kule sayısı arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Ekim itibarıyla son bir haftalık dönemde 7 adet artarak 769 adet oldu.

17.10.2022 - 09:46 |
ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 226 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 752 adedi karada, 14 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 8 adet artışla 610 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 157 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

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