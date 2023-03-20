ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 91 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 736 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 5 adet, açık sulardaki sondaj kule sayısı 3 adet arttı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 589 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 9 adet artışla 162 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 5 adet artışla 371 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 3 adet artışla 106 adet seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 7 adet artışla 350 adede yükseldi.