ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayında üst üste ikinci haftasında da artış oldu.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 20 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet artışla 624 adede çıktı.
Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 147 adet oldu.
Petrol sondaj kule sayısında sınırlı bir artış yaşandı ve 1 adet yukarı giderek 502 adet olarak belirlendi. Doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 118 adede çıkarken, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.
Sondaj kulelerinin 599 adedi karada, 24 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet. açık sularda 2 adet artarken, iç sularda 1 adet azaldı.
En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 7 adet artarak 308 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 3 adet düşüşle 101 adede indi.
Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 312 adet seviyesine yükseldi.