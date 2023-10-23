ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 20 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet artışla 624 adede çıktı.

Haberin Devamı

Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 147 adet oldu.

Petrol sondaj kule sayısında sınırlı bir artış yaşandı ve 1 adet yukarı giderek 502 adet olarak belirlendi. Doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 118 adede çıkarken, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.

Sondaj kulelerinin 599 adedi karada, 24 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet. açık sularda 2 adet artarken, iç sularda 1 adet azaldı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 7 adet artarak 308 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 3 adet düşüşle 101 adede indi.

Haberin Devamı

Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 312 adet seviyesine yükseldi.