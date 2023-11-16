ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 559 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet azalarak 131 adet seviyesine indi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmedi ve 2 adet seviyesinde kaldı.

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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 190 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet artışla 665 olurken, açık sularda 2 adet düşüşle 27 adet, iç sularda 1 adet düşüşle 0 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 322 adet oldu.