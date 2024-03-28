ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 28 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet artarak 663 adet seviyesine çıktı.
28.03.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 12 adet artışla 538 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 6 adet düşüşle 125 adet seviyesine geriledi.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 185 adet daha aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 5 adet artışla 636 olurken, açık sularda değişmeyerek 26 adet, iç sularda 1 adet artışla 1 adet olarak açıklandı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 313 adet oldu.