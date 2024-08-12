ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes paylaşılan rapora göre 9 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet artarak 588 oldu.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 66 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 3 adet artışla 485 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 97 seviyesine indi. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 6 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 569'u karada, 19'u açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 3 adet artarken, açık sularda 1 adet azaldı.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 217 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet artarak 147, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 69 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 17 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında değişmeyerek 805 adet seviyesinde kaldı.