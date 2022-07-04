ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 275 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 730 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 595 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 3 adet düşüşle 153 adet olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı da değişmeyerek 2 adet olarak kaldı.

Ülkede sondaj kulelerinin 682 adedi yatay (Herizontal), 43 adedi yönlü (Directional), 25 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.



En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet azalarak 360, en büyük havzası olan Permian bölgesinde değişmeyerek 349 olarak belirlendi.



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 12 adet artarak 166 adet oldu. Sondaj kule sayısı geçen yıl aynı döneme göre 30 adet arttı.



Kanada'da petrol kule sayısı 5 adet artışla 109 adet, doğal gaz kule sayısı 7 adet yükselişle 57 adet olarak açıklandı.



Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artarak 16 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 9 adet yükselerek 916 adet seviyesine geldi.