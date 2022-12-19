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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 16 Aralık itibarıyla son bir haftalık dönemde 4 adet düşüşle 776 adet oldu.

19.12.2022 - 09:29 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 197 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 759 adedi karada, 15 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 620 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet artışla 154 oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet düşüşle 367, en büyük havzası olan Permian bölgesinde değişmeyerek 350 oldu.

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