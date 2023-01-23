ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 167 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 753 adedi karada, 16 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet, açık sulardaki sondaj kule sayısı 3 adet azaldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 613 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 6 adet artışla 156 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 380 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet düşüşle 102 seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 2 adet düşüşle 354 adete indi.