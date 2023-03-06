ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 99 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 732 adedi karada, 16 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet, açık sulardaki sondaj kule sayısı 1 adet ve iç sularda sondaj kule sayısı 1 adet geriledi.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 592 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 3 adet artışla 154 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı 1 adet artışla 3 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet düşüşle 366 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da değişmeyerek 106 adet seviyesinde kaldı.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 4 adet düşüşle 349 adede geriledi.