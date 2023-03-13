ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 83 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 731 adedi karada, 14 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet, açık sulardaki sondaj kule sayısı 2 adet geriledi.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 590 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 153 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 366 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 3 adet düşüşle 103 adet seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 6 adet düşüşle 343 adede geriledi.