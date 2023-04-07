ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 62 adet artış gösterdi.



ABD'de sondaj kulelerinin 733 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet azaldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 590 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet azalışla 158 adet seviyesine indi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı ise değişmeyerek 3 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 377 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet düşüşle 103 adet seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 353 adede çıktı.