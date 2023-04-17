ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 55 adet artış gösterdi.



ABD'de sondaj kulelerinin 727 adedi karada, 20 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 6 adet azalırken, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet arttı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 588 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 157 adet seviyesine indi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı ise değişmeyerek 3 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 375 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet artışla 104 adet seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet artışla 356 adede çıktı.