ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 7 adet düşüşle 773 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 39 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 605 olurken, doğal gaz kule sayısı 6 adet azalışla 168 adede geldi.

Sondaj kulelerinin 741 adedi karada, 30 adedi açık sularda, 2 adedi iç sularda yer aldı. Önceki hafta sondaj kulelerinin 747 adedi karada, 30 adedi açık sularda, 3 adedi iç sularda bulunuyordu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 354 oldu.