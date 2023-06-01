ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 74 adet azaldı.

Enverus Drilling Info paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 594 olurken, doğal gaz kule sayısı 6 adet azalışla 153 adede geldi.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 715 olurken, açık sularda 30, iç sularda 2 olan sondaj kule sayısı değişmedi.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 345 oldu.