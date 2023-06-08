ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 102 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 586 olurken, doğal gaz kule sayısı değişim göstermeyerek 153 adet olarak kaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 708, açık sularda 1 adet azalışla 29 olurken, iç sularda 2 olan sondaj kule sayısı değişmedi.

Sondaj kulelerinin 633 adedi yatay (Herizontal), 13 adedi yönlü (Directional), 49 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı. Yatay kule oranı yüzde 89,4 olarak gerçekleşti.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 346 oldu.