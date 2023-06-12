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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de enerji firmaları üst üste 6'ncı haftada da sondaj kule sayısını azalttı.

12.06.2023 - 09:12 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 9 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 695 adede geldi.

Sondaj kule sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 38 adet düşüş görüldü.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 1 adet artışla 556 olurken, doğal gaz sondaj kule sayıları 2 adet düşüşle 135 oldu. İki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 seviyesinde kaldı.

ABD'de toplam sondaj kulelerinin 673 adedi karada, 20 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet azalırken, diğerleri değişmedi

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 6 adet düşüşle 347 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet artışla 108 seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 2 adet düşüşle 348 adede indi.

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