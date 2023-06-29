ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 28 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 1 adet düşüşle 745 oldu.
29.06.2023 - 09:11 |
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 102 adet azaldı.
Enverus Drilling Ifo tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 7 adet artışla 601 olurken, doğal gaz kule sayısı 8 adet düşüşle 144 adet seviyesine geldi.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 713, açık sularda 1 adet artışla 30, iç sularda sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 oldu.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 347 oldu.