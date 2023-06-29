ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 102 adet azaldı.

Enverus Drilling Ifo tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 7 adet artışla 601 olurken, doğal gaz kule sayısı 8 adet düşüşle 144 adet seviyesine geldi.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 713, açık sularda 1 adet artışla 30, iç sularda sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 oldu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 347 oldu.