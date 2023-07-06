ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 124 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 27 adet düşüşle 574 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet artışla 147 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanımlı kule sayısı ise 1 adet oldu.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 23 adet düşüşle 690, açık sularda 1 adet artışla 31, iç sularda sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 1 oldu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 335 oldu.