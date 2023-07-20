ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 140 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 572 olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 143 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanımlı kule sayısı ise 1 adet oldu.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 684 olurken, açık sularda 30 adet seviyesinde kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 332 oldu.