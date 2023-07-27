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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 26 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 3 adet düşüşle 713 oldu.

27.07.2023 - 09:26 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 145 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 567 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet artışla 146 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanımlı kule sayısı ise 1 adet azalarak sıfır oldu.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 681 olurken, açık sularda değişmeyerek 30 adet seviyesinde kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 329 oldu.

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