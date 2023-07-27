ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 26 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 3 adet düşüşle 713 oldu.
27.07.2023 - 09:26 |
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 145 adet azaldı.
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 567 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet artışla 146 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanımlı kule sayısı ise 1 adet azalarak sıfır oldu.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 681 olurken, açık sularda değişmeyerek 30 adet seviyesinde kaldı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 329 oldu.