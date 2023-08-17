ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 16 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 17 adet düşüşle 696 oldu.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 556 olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 140 adet seviyesine geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 111 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 668 olurken, açık sularda değişim göstermeyerek 32 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 327 oldu.