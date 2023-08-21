ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de enerji firmaları üst üste altıncı haftada da faaliyet gösteren sondaj kule sayılarını azalttı.

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 18 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 642 adede geldi.

Böylece son 6 haftalık düşüş 38 adede ulaştı. Kule sayısı son 16 haftanın 15'inde düşüş gösterdi.

Geleceğe dönük üretimi için öncü gösterge olarak kabul edilen sondaj kule sayısında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 120 adet oldu.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 5 adet azalarak 520 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 117 adet seviyesine indi. İki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 5 adet oldu.

Sondaj kulelerinin 621 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 4 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 11 ve açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet azaldı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 312 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet azalarak 112 adet oldu.

Teksas ve New Meksico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı değişmeyerek 327 adet seviyesinde kaldı.