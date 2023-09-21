ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 20 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 12 adet azalarak 687 adet oldu.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 14 adet düşüşle 543 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 142 adet seviyesine geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 197 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 11 adet azalarak 657 olurken, açık sularda 2 adet düşüşle 29 oldu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 318 adet oldu.