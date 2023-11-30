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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 29 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet azalarak 686 adet oldu.

30.11.2023 - 09:28 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet düşüşle 545 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 5 adet artarak 138 adet seviyesine çıktı. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmedi ve 3 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 194 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 659 olurken, açık sularda değişmeyerek 27 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 322 adet oldu.

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