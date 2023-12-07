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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 12 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 10 adet azalarak 676 adet oldu.

07.12.2023 - 09:19 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 533 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 139 adet seviyesine çıktı. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 1 adet arttı ve 4 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 201 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 649 olurken, açık sularda değişmeyerek 27 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 315 adet oldu.

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