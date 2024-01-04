ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 529 adet olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 129 adet seviyesinde kaldı.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 205 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 631 olurken, açık sularda 1 adet artışla 25 adet, iç sularda değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 311 adet oldu.