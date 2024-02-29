ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 29 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 10 adet azalarak 666 adet seviyesine indi.
29.02.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 542 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet azalışla 124 adet seviyesine geriledi.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 186 adet daha aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 640 olurken, açık sularda 2 adet düşüşle 25 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 319 adet oldu.