ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 529 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 127 adet seviyesine geriledi.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 192 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 11 adet düşüşle 629 olurken, açık sularda 1 adet artışla 26 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet azalarak 315 adet oldu.