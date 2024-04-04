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Uzmanpara ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
Haberler Uzmanpara ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 3 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 7 adet azalarak 656 adet seviyesine indi.

04.04.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 538 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 8 adet düşüşle 117 adet seviyesine geriledi. Bir adet petrol ve doğal gaz ortak sondaj kulesi de sayıya eklendi.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 182 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 628 olurken, açık sularda 1 adet artışla 27 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 313 adet oldu.

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