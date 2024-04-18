ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 529 olurken, doğal gaz kule sayısı 5 adet azalışla 113 seviyesine geldi. Bir adet petrol ve doğal gaz ortak sondaj kulesi geçen hafta yeniden çalışmaya başladı.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 169 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 616 olurken, açık sularda 1 adet düşüşle 26, iç sularda değişmeyerek 1 olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 306 oldu.