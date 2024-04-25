ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 528 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet azalışla 111 seviyesine geldi. Bir adet olan petrol ve doğal gaz ortak sondaj kulesi sayısında değişiklik olmadı.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 156 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 614 olurken, açık sularda 1 adet düşüşle 25, iç sularda değişmeyerek 1 olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 303 oldu.