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Uzmanpara ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı bir haftalık artıştan sonra yine geriledi.

29.04.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 26 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 613 oldu.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 142 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 506, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 105 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 2 seviyesine kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 596'sı karada, 17'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 3, açık sularda 3 adet azaldı.

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Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 9 adet azalarak 118 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 56, doğal gaz kule sayısı 5 adet düşüşle 62 olarak belirlendi.

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