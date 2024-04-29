ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı bir haftalık artıştan sonra yine geriledi.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 26 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 613 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 142 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 506, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 105 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 2 seviyesine kaldı.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 596'sı karada, 17'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 3, açık sularda 3 adet azaldı.
KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 9 adet azalarak 118 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 56, doğal gaz kule sayısı 5 adet düşüşle 62 olarak belirlendi.