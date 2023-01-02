ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 193 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 762 adedi karada, 15 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 621 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet artışla 156 oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet artışla 376, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 1 adet artışla 353 oldu.