ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre, aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 536 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 6 adet artışla 130 adet seviyesine çıktı.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 191 adet daha aşağıda bulunuyor. Karada bulunan sondaj kule sayısı değişmeyerek 640 olurken, açık sularda değişmeyerek 25 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı.

Sondaj kulelerinin 569 adedi yatay (Herizontal), 14 adedi yönlü (Directional), 44 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı. Yatay kule oranı yüzde 88,9 olarak gerçekleşti.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 318 adet oldu.