ABD'de sondaj kule sayısı düştü

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 103 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 734 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet azalırken, açık sulardaki sondaj kule sayısı değişmedi.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 600 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 151 adet seviyesinde kaldı. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 370 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 2 adet düşüşle 106 adet seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 353 adede yükseldi.