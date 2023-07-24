ABD'de sondaj kule sayısı geriledi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 21 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 669 adede geldi.

Sondaj kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 89 adet azaldı.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 7 adet düşüşle 530 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet azalışla 131 adet seviyesine indi. İki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 3 adet artışla 5 adet olarak gerçekleşti.

Geleceğe dönük üretimi için öncü gösterge olarak kabul edilen sondaj kulelerinin 647 adedi karada, 18 adedi açık sularda, 4 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 5 adet, iç sulardaki kule sayısı 1 adet azalırken, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı değişmedi.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 7 adet düşüşle 322 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da değişmeyerek 113 adet oldu.

Teksas ve New Meksico üretim merkezlerini içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 4 adet düşüşle 333 adet seviyesine geriledi.



KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 187 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet artışla 116 adet, doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 71 adet olarak açıklandı.



Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 18 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 6 adet düşüşle 856 adede indi.