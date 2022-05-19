ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 543 adet arttı.

Enverus Drillinginfo tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet artarak 634 olurken, doğal gaz kule sayısı 5 adet azalarak 178 seviyesine geldi.

Sondaj kulelerinin 777 adedi karada, 34 adedi açık sularda, 1 adedi iç sularda yer aldı.

Sondaj kulelerinin 656 adedi yatay, 20 adedi yönlü, 68 adedi dikey olarak açıklandı. Yatay kule oranı yüzde 84,4 olarak gerçekleşti.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 335 oldu.