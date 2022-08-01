ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Baker Hughes tarafından ForeksHaber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 279 adet arttı.

ABD'de sondaj kulelerinin 746 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 4 adedi ise iç sularda yer aldı.

Ülkede petrol sondaj kule sayısı 6 adet artışla 605 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 157 adet oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı 1 adet artarak 5 adet olarak açıklandı.

Ülkede sondaj kulelerinin 697 adedi yatay (Herizontal), 38 adedi yönlü (Directional), 32 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 6 adet artışla 371, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 2 adet artışla 351 olarak belirlendi.

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 9 adet artarak 204 adet oldu. Sondaj kule sayısı geçen yıl aynı döneme göre 51 adet arttı.

Ülkede petrol kule sayısı 13 adet artışla 137 adet, doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 67 adet olarak açıklandı.