ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 98 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet artışla 594 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 152 adet seviyesine geldi.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 6 adet artışla 715, açık sularda 1 adet artışla 29, iç sularda sondaj kule sayısı 1 adet artışla 2 oldu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 348 oldu.